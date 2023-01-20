«ЮВТ Аэро» присоединится к просьбам «Аэрофлота» переделать самолеты под двухчленный экипаж

Татарстанская компания «ЮВТ Аэро» намерена присоединиться к просьбе «Аэрофлота» переделать свои самолеты под двухчленный экипаж. Об этом заявил гендиректор предприятия Петр Трубаев, передает «PБК Татарстан».

По его словам, к просьбам «Аэрофлота» компания намерена присоединиться в перспективе. А в 2024-25 годах пока будут поставлять машины, которые комплектуются тремя членами экипажа. В следующем году поставят два самолета Ту-214, через год — еще два.

Господин Трубаев добавил, что в данный момент компания занимается проработкой маршрутной сети по запуску полетов как по стране, так и за границей.

"Ъ-Казань"