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Прокуратура проверит законность распоряжения земельными участками в Энгельсском районе

Прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях при предоставлении земельных участков в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил прокуратуре разобраться, почему одни участки под коммерческую застройку стоят дорого, а за другие «город получает копейки». В пример он привел стоимость участка в 18 га – 8 млн руб. и в 0,25 га – 16 млн руб.

Прокуратура со ссылкой на результаты надзорной деятельности сообщает, что органы местного самоуправления при распоряжении землей нередко подменяют конкурентные процедуры предоставлением участков без торгов. Это ограничивает конкуренцию и нарушает права потенциальных участников конкурсов.

«Начата проверка исполнения администрацией Энгельсского района законодательства при распоряжении землей. Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления установленных процедур предоставления земельных участков, в том числе наличие оснований для заключения сделок с землей без торгов», - говорится в официальном заявлении ведомства.

Прокуроры обещают дать правовую оценку обоснованности формирования цены договоров на землю.

Марина Ковалева

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