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Обанкротившееся «Кулешовское рыбхозяйство» возобновит производство донского леща

На базе обанкротившего предприятия ОАО «Кулешовское рыбоводное хозяйство» в Ростовской области планируется возобновить производство донского леща, сообщил в ходе правительственного часа по теме развития рыбной отрасли, прошедшего в Заксобрании региона, министр сельского хозяйства Константин Рачаловский.

По словам главы минсельхоза, у Кулешовского завода появился новый инвестор, который в 2024 году планирует выпустить 17 млн штук донского леща.

«Те инвесторы, которые зашли на территорию этого завода и работают там в плане создания рекреации, зоны отдыха, они хотят заниматься воспроизводством малька этого леща», — сказа Константин Рачаловский.

Как писал ранее «РБК Ростов», ОАО «Кулешовское рыбоводческое хозяйство» вплоть до 2014 года оставалось одним из крупнейших по объемам производства в Ростовской области. В год здесь выпускали 82 млн. штук рыбы, в основном - леща. До момента банкротства, предприятие принадлежало Росимуществу.

Анастасия Назарова

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