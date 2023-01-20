Объем закупок артикаина в стоматологиях Удмуртии сократили из-за роста цены

В поликлиниках Удмуртии уменьшили объем закупок препарата артикаина, который используют в стоматологии для анестезии. Это связано с увеличение его стоимости почти в 4 раза, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом госпожа Пинчук рассказала, что артикоин используют в качестве местного анестетика для детей и в случаях осложнений стоматологи, поскольку он дает быстрый эффект. Однако в список жизненно важных препаратов он не входит, в результате чего стоимость артикаина государством не регулируется.

«В настоящее время в стоматологических поликлиниках Удмуртии для анестезии используется отечественный препарат лидокаин, он есть в наличии и в достаточном объеме. Лидокаин входит в список жизненно важных препаратов и в клинических рекомендациях лечения прописан именно он»,— подчеркнула вице-премьер.

Эльвира Пинчук напомнила, что на приеме у стоматолога в рамках ОМС пациенты не должны платить за предоставленную медицинскую помощь, в том числе за анестезию.