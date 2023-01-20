В Краснодаре 13% женщин пожаловались на домогательства со стороны коллег

В Краснодаре 13% работающих женщин пожаловались на харассмент со стороны коллег. Сведения об этом содержатся в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

При этом о домогательствах со стороны начальства заявили 9% опрошенных сотрудниц предприятий города. Среди мужчин доля тех, кто сталкивался с сексуальной агрессией на работе, со стороны руководства составляет 3%, сослуживцев — 4%.

Аналитики отмечают, что 2,5 года назад, во время пандемии, харассмента в целом было меньше из-за повсеместного распространения удаленки.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram