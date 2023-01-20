В мэрии Челябинска назначили председателя комитета финансов

Председателем комитета финансов администрации Челябинска назначена Виктория Шин. Ранее она занимала должность заместителя руководителя, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктория Шин в 2008 году окончила Всероссийский финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». С 2007 года работает в управлении финансов Челябинска. С ноября 2022 года госпожа Шин исполняла обязанности председателя комитета. Предыдущего руководителя – Ирину Кузнецову 22 ноября назначили на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска.