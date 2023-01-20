Алтайский край увеличил объем субсидирования авиарейсов в 2023 году на 19 млн рублей

Объем субсидий, выделяемых на организацию межрегиональных авиарейсов в Алтайском крае, в этом году составит 119 млн руб. Это на 19 млн руб. больше, чем в 2022-м, сообщило министерство транспорта региона.

«Будет продолжено субсидирование маршрутов в Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск и Красноярск. При этом авиарейс в аэропорт Толмачёво теперь выполняется ежедневно, тогда как в прошлом году – три раза в неделю»,– говорится в сообщении.

В числе новых маршрутов указан один – в Тюмень. Рейс из Барнаула осуществляется дважды в неделю. По данным сайта аэропорта, его осуществляет авиакомпания Utair.

В декабре министр транспорта Алтайского края Антон Воронов на совещании в правительстве региона заявил, что по итогам 2022 года аэропорт Барнаула обслужит 600 тыс. пассажиров.

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Валерий Лавский