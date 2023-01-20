Новую школу в микрорайоне Столичный в Ижевске подключили к электросетям

В столице Удмуртии строящуюся школу в микрорайоне Столичный подключили к электросетям, рассказал во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов. В здании также запустили отопление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бречалов Фото: vk.com, Александр Бречалов

В настоящее время строители монтируют инженерные системы и устанавливают оборудование. В ближайшее время начнутся отделочные работы.

Напомним, общая площадь школы составляет 9 160 кв. м. В учреждении разместят спортивный и актовый залы, спортивное ядро с площадками для волейбола, баскетбола, стритбола и уличными тренажерами. Школа рассчитана на 825 мест. Объект станет вторым корпусом лицея имени Е.М. Кунгурцева и поможет разгрузить школы №8, 69, 19, 52.