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В Златоусте пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей, хранившиеся в трех банках

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенническом хищении почти 4 млн руб. у пенсионерки из Златоуста. Горожанка перечислила по указаниям «сотрудника банка» и «правоохранителя» сбережения, хранившиеся в трех финансовых организациях, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

66-летняя жительница Златоуста рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что в офис банка в Москве пришел человек с доверенностью, выданной якобы самой потерпевшей, чтобы снять деньги со счетов. Для убедительности в чате ей прислали удостоверение звонившего специалиста финансово-кредитной организации, а также фотографии с сайта правоохранительного ведомства. Пенсионерка поверила и по указаниям злоумышленников поехала в банк и перевела все деньги – 1,5 млн руб. на «безопасную» ячейку. На следующий день горожанке снова позвонили и заявили, что мошенники вновь объявились. Пенсионерка рассказала им, что у нее есть деньги еще в двух банках: в одном она хранила 1 млн руб., в другом – 1,5 млн рублей. Все деньги она перевела на продиктованный по телефону счет.

У пенсионерки оставались еще накопления, но перевести их мошенникам она не успела, так как с ней связались настоящие сотрудники банка и попытались выяснить, выполняла ли она переводы по чьему-то указанию. Таким образом выяснилось, что ее обманули. Жительница Златоуста рассказала полицейским, что хоть и знала о мошенниках, но доверилась, так как с ней очень убедительно разговаривали и пересылали фотографии удостоверений и других подтверждающих документов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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