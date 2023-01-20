«Известия»: у 42% малых и 45% микропредприятий в 2022 году сократилась выручка

По итогам 2022 года 45% российских микропредприятий зафиксировали снижение выручки по сравнению с прошлым годом. Доход 27,5% микропредприятий не изменился, а еще 27,5% — увеличился. Это следует из результатов опроса Промсвязьбанка, «Опоры России» и Magram Market Research, который приводит «Известия».

В опросе участвовали 1,8 тыс. малых и крупных предприятий всех регионов России

В сегменте малого и среднего бизнеса 42% компаний столкнулись с сокращением выручки, у 18% доход увеличился, а 40% сохранили его на прежнем уровне. Снижение выручки наблюдается у трети малых предприятий и четверти средних.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей основной причиной снижения выручки компаний назвали сокращение спроса на товары. Он упал еще в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, однако в 2021 году восстановился. На фоне спецоперации и введения санкций в отношении России в 2022 году спрос вновь снизился.

Кроме того, эксперты связывают снижение выручки с нарушением финансовых и логистических цепочек, а также нехваткой кадров после объявления частичной мобилизации. При этом, ожидается, в 2023 году ситуация стабилизируется.

Вместе с тем, по оценкам «Опоры России», общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году увеличилось на 2,1% и составило почти 6 млн. Наибольший рост МСП зафиксирован в Калмыкии (+20,9%), Чечне (+12,2), Ингушетии (+11,8%), Тыве (+7,9%) и Москве (+7%).

По данным Центробанка, с конца сентября 2022 года россияне перешли в режим экономии. Так, в третьем квартале 2022 года 73% потребителей приобретали товары по низким ценам. По данным ФНС, в прошлом году бизнес закрывался примерно на 15% чаще, чем открывался.

Лусине Баласян