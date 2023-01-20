На благоустройство 13 общественных зон Ставрополья направят 820 млн рублей в 2023 году

В рамках формирования комфортной городской среды в Ставропольском крае в 2023 году на обновление 13 общественных пространств выделят 820 млн руб., сообщил первый заместитель председателя правительства края Андрей Хлопянов в своем Telegram-канале.

По словам Хлопяного, будут благоустроены территории в Александровском, Андроповском, Арзгирском, Кировском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном и Степновском округах.

Самый крупный проект, который планируют реализовать в текущем году – реконструкция парка в ст. Ессентукской. На этот проект направят 197 млн руб. Столько же планируется выделить и на благоустройство просп. Октябрьской Революции в Ставрополе. Также 159 млн руб. будет направлено на обновление парка «Капка» в Железноводске.

Анастасия Назарова