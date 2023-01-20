Неплательщикам в Перми отключили горячую воду

В Перми состоялся рейд по клиентам ПАО «Т Плюс», задолжавшим за горячую воду. Сотрудники Тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» ограничили услугу горячего водоснабжения жителям Мотовилихинского района краевой столицы. Чтобы вернуть себе возможность использования коммунального ресурса, неплательщикам необходимо полностью погасить задолженность и возместить расходы на возобновление его подачи.

С началом отопительного сезона количество таких рейдов значительно выросло. В Пермском крае долги населения перед поставщиками тепла и горячей воды превышают 3 миллиарда рублей. Поэтому сегодня к должникам, применяются самые строгие меры.

В 2022 году было арестовано более ста автомобилей, а сейчас все чаще применяется такая мера, как отключение горячей воды в квартирах должников. В случае, если должник нарушит целостность наложенной пломбы, его ждет привлечение к административной ответственности.

«Как показывает практика, чтобы сохранить доступ к горячей воде, необходимо просто погасить долги за тепло и ГВС. Это необходимо сделать в ближайшее время, ведь рейды с отключением ресурса в квартирах должников проводятся регулярно, а их частота в 2023 году будет значительно увеличена», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс» с филиальной сетью из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к нам жителя или предприятия Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской области и Удмуртской Республики. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются компанией АО «Коми энергосбытовая компания». Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс"