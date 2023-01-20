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обновлено 08:51

Третья сессия госсовета Удмуртии пройдет в онлайн-режиме

В столице Удмуртии третья сессия госсовета региона пройдет 24 января в дистанционном формате. Как рассказал председатель республиканского парламента Владимир Невоструев, данное решение, учитывая сокращенную повестку, позволит депутатам, находящимся за пределами города, оперативно принять участие в работе. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«У нас сегодня есть техническая возможность, когда депутаты, находящиеся в зале заседаний, голосуют в зале заседаний, а остальные подключаются и голосуют дистанционно в электронной форме. Это касается тех, кто живет и работает далеко от Ижевска, в других городах и районах. А те, депутаты, которые находятся в Ижевске, должны присутствовать в зале заседаний»,— подчеркнул господин Невоструев.

Отметим, что в рамках предстоящей сессии депутаты рассмотрят проект закона о предоставлении отдельным категориям жителей Удмуртии компенсации расходов на строительство газопровода внутри земельного участка или на приобретение газоиспользующего оборудования.

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