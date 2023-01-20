«Парма» завершила первый этап чемпионата Единой лиги ВТБ

«Парма» в последней игре первого этапа чемпионата Единой лиги ВТБ на своей площадке обыграла красноярский «Енисей». Итог поединка — 88:75.

У хозяев самым результативным игроком матча стал Тайлор Онгвае. Он сумел набрать 25 очков.

«Парма» на сегодня занимает седьмое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, однако у «Самары», занимающей восьмую позицию, есть матч в запасе.

Теперь подопечные Евгения Пашутина на втором этапе чемпионата продолжат выступление во второй группе вместе с командами «Автодор», «Енисей», «Минск», «Самара» и «Астана». Они заняли места с седьмого по двенадцатое после 22 игр. Два лучших клуба по итогам второго этапа попадут в плей-офф.