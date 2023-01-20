Глава краевого минстроя Андрей Колмогоров покидает свой пост

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров покидает свой пост. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого правительства, сегодня последний рабочий день господина Колмогорова на этой должности. Министром строительства Прикамья будет назначен Артем Габдрахманов, занимающий пост замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности — главный архитектор Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Андрей Колмогоров был назначен главой краевого минстроя в сентябре 2019 года. До этого господин Колмогоров с начала 2019 года являлся заместителем министра строительства Пермского края — начальником управления капстроительства.

Артем Габдрахманов занял должность главного архитектора Пермского края в конце 2021 года в результате конкурсного отбора. Ранее он руководил «Институтом регионального и городского планирования».