Хирургу Грачику Дохоляну посмертно присвоят звание почетного гражданина Курганской области

В этом году звание «Почетный гражданин Курганской области» присвоят детскому хирургу Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в декабре 2022 года. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Курганская область – это люди. Те, кто с нами, и те, кто уже ушел из жизни. В первую очередь – те, кто своим трудом внес бесспорный вклад в ее развитие и душой остался с ней. В этом году приняли решение направить документы на присвоение звания почетного гражданина известному земляку, покинувшему нас в прошлом году, – детскому хирургу Грачику Дохоляну»,– написал глава региона. Вадим Шумков сообщил, что будет исполнена просьба врача, которую он высказал незадолго до смерти – сделать ремонт и оснащение хирургии в детской больнице Красного креста, где работал.

Заведующий хирургическим отделением Курганской областной детской клинической больницы имени Красного креста Гарик Дохолян скончался в Кургане 19 декабря. Ему было 67 лет. Более 40 лет он посвятил лечению детей.