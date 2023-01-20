Определена дата рассмотрения представления прокуратуры на освобождение Владимира Нелюбина

Ростовский областной суд рассмотрит представление на постановление об условно-досрочном освобождении экс-депутата заксобрания Пермского края, совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина 6 февраля. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2019 году Ленинский суд Перми признал господина Нелюбина виновным в хищении более 215 млн руб. по предварительному сговору с бизнесменом Игорем Куйдой, деньги возвращены не были. Вторым эпизодом дела стало хищение 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца в колонии общего режима. Наказание господин Нелюбин отбывает в исправительной колонии общего режима №10, расположенной в Ростове-на-Дону.

9 декабря 2022 года судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Игорь Завистяев удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении господина Нелюбина. Однако постановление суда обжаловала прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. До рассмотрения представления надзорного органа господин Нелюбин остается в колонии.