Раненые в ходе СВО красноярцы получат до 500 тыс. рублей

В Красноярском крае будут утверждены дополнительные выплаты жителям региона, получившим ранение в ходе специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение дал правительству края губернатор Александр Усс.

«В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тыс. до 500 тыс. рублей»,– сообщил господин Усс в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 ноября 2022 года Александр Усс поручил правительству региона освободить участников СВО от уплаты транспортного налога до конца ее проведения. Спустя несколько дней заксобрание региона внесло соответствующие изменения в региональный закон «О транспортном налоге».

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Валентин Романов