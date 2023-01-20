В Приморье сотрудники психоневрологического интерната обворовали более сотни пациентов

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников КГБУ «Раздольненский психоневрологический интернат». Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с февраля 2020 по июль 2021 года двое сотрудников интерната по доверенностям снимали наличные деньги со счетов недееспособных пациентов, якобы для приобретения нужных им товаров. При этом никакие покупки не совершались, но изготавливалась подложная документация. В итоге было похищено более 2,8 млн руб.

«Всего от действий фигурантов пострадало 163 гражданина»,— говорится в сообщении следственного управления СКР по Приморью. Там уточнили, что обвиняемые полностью возместили потерпевшим пациентам интерната причиненный ущерб.

Алексей Чернышев, Владивосток