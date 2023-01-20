Бывший глава городского дептранса трудоустроилась в правительстве

Новым заместителем министра природных ресурсов Пермского края назначена Ирина Ястребова, сообщил телеграмм-канал «Дак это Пермь!». Госпожа Ястребова сменила на этой посту Надежду Мелик-Казарову. В должности статс-секретаря- заместителя министра она будет курировать управление правового и организационно-аналитического обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: дума Перми Фото: дума Перми

В ведомстве подтвердили кадровую перестановку, отметив, что у госпожи Мелик-Казаровой закончился контракт. Это второе кадровое назначение в краевом Минприроды за вчерашний день. «Ъ-Прикамье» сообщал, что новым замминистра стал Дмитрий Полшведкин, бывший чиновник из республики Коми.

Ирина Ястребова до 2016 года работала замначальника департамента дорог и транспорта Перми (ДДиТ). Она перешла на работу в ДДиТ в 2011 году, до работы в городской администрации возглавляла юридический отдел министерства транспорта Пермского края. С мая по август 2013 года Ирина Ястребова в статусе и.о. руководила департаментом.