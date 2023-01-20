Выборы защитят от иноагентов

Госсовет Татарстана планирует установить дополнительные ограничения при проведении выборов и референдумов. Согласно потупившему в парламент законопроекту, будет установлен запрет на работу в избирательных комиссиях иностранных агентов. Такие лица не смогут направлять пожертвования в избирательные фонды кандидатов, а также занимать государственные и муниципальные должности. Представители оппозиции полагают, что подобные ограничения могут приниматься для усложнения контроля за выборами, поскольку, по действующему закону, «по сути любого человека можно признать иностранным агентом».
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» внесли в Госсовет председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия») и член депутатской группы «Татарстан — новый век» Николай Рыбушкин. Они предложили внести поправки в том числе в Избирательный кодекс Татарстана, законы «О референдуме», «О местном референдуме», «О молодежной политике» и республиканский Кодекс о муниципальной службе.
Согласно пояснительной записке к проекту, в Татарстане будет установлен запрет на членство иностранных агентов в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, а также на внесение иностранными агентами — физическими лицами пожертвований в избирательные фонды кандидатов и партий, в фонды референдума. Ранее такой запрет распространялся только на иноагенты-юрлица. Также предлагается запретить иностранным агентам занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы.
Такие поправки вносятся в связи с тем, что с 1 декабря вступил в силу федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он не только объединил все нормативные акты, касающиеся деятельности иноагентов, но и установил общий реестр для граждан, НКО и СМИ со статусом «иноагент». При этом обязательное ранее для признания иноагентом условие «иностранного финансирования» более не актуально: Минюст может заявить о «нахождении под иностранным влиянием» человека, объединения, СМИ или НКО. «Политической деятельностью» могут считаться любые дебаты и выступления на тему внутренней или внешней политики РФ, публичные обращения в органы власти, «выражение мнения» о решениях и действиях органов власти, участие в митингах или их организация, а также наблюдение на выборах, предвыборная агитация и само участие в выборах на любом уровне.
Сейчас в реестре иностранных агентов 522 организации и человека. Среди них есть журналисты и общественники из Татарстана.
В 2021 году в Избирательный кодекс Татарстана уже вносились ограничения для кандидатов, которые признаны иностранными агентами либо аффилированы с ними. Сведения о том, что кандидат — иноагент, должны указываться в бюллетенях и в подписных листах. Маркировка должна занимать 15% площади агитационных материалов и материалов СМИ. Для иноагентов также были ужесточены правила пожертвований в избирательные фонды. Никто из кандидатов на выборах в Татарстане иностранным агентом не признавался.
Однако тогда же был установлен запрет избираться в регионе гражданам, причастным к экстремистским и террористическим организациям. Руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а участники и другие причастные — в течение трех лет с момента решения суда о ликвидации объединения. Запрет распространяется и на тех, кто был связан с такими организациями в прошлом: руководителей — в течение трех лет до решения суда, иных причастных — в течение года.
В 2021 году суды в Татарстане приняли решение о причастности к движению «Штабы Навального», которое признано в РФ экстремистским, председателя регионального отделения «Яблока» Руслана Зинатуллина, а также еще двух представителей партии Елены Изотовой и Гульназ Равиловой. В результате они были сняты с выборов Госдуму и на местных выборах в Зеленодольском районе. Прокуратура указывала, что представитель «Яблока» в социальных сетях «популяризовал среди неограниченного круга лиц деятельность Навального». Также господину Зинатуллину поставили в вину, что он проводил митинг «против политических репрессий» (был согласован с мэрией Казани). Никто из партийцев решение судов оспорить не смог.
Вчера Руслан Зинатуллин сообщил „Ъ“, что новые ограничения для иностранных агентов также в будущем могут использоваться против представителей оппозиции. «Например, кого-то из иноагентов попросят перевести деньги в избирательный фонд и против кандидата будут приняты санкции»,— предполагает «яблочник». Он обращает внимание, что «иноагентами признаются люди только потому, что кто-то так захотел». «По сути любого человека можно признать иностранным агентом»,— указывает он. По его словам, это осложнит работу кандидатов: «Им нужно будет проверять каждого, кто переводит средства в фонд».
Господин Зинатуллин добавляет, что для членов избирательной комиссии «ограничений и так много»: например, членами избиркома не могут быть люди с двойным гражданством. «Система контроля за выборами и так усложнена. Членом комиссий с правом решающего голоса стать и так проблематично: это можно сделать либо через парламентские партии, которые согласовывают списки с властями, либо через проправительственные организации»,— заключает партиец.
Законопроект пока не рассматривался Госсоветом. Однако не исключено, что он будет внесен в повестку заседания парламента, назначенного на 26 января.