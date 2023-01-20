Выборы защитят от иноагентов

Госсовет Татарстана планирует установить дополнительные ограничения при проведении выборов и референдумов. Согласно потупившему в парламент законопроекту, будет установлен запрет на работу в избирательных комиссиях иностранных агентов. Такие лица не смогут направлять пожертвования в избирательные фонды кандидатов, а также занимать государственные и муниципальные должности. Представители оппозиции полагают, что подобные ограничения могут приниматься для усложнения контроля за выборами, поскольку, по действующему закону, «по сути любого человека можно признать иностранным агентом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» внесли в Госсовет председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия») и член депутатской группы «Татарстан — новый век» Николай Рыбушкин. Они предложили внести поправки в том числе в Избирательный кодекс Татарстана, законы «О референдуме», «О местном референдуме», «О молодежной политике» и республиканский Кодекс о муниципальной службе.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Татарстане будет установлен запрет на членство иностранных агентов в избирательных комиссиях и комиссиях референдума, а также на внесение иностранными агентами — физическими лицами пожертвований в избирательные фонды кандидатов и партий, в фонды референдума. Ранее такой запрет распространялся только на иноагенты-юрлица. Также предлагается запретить иностранным агентам занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы.

Такие поправки вносятся в связи с тем, что с 1 декабря вступил в силу федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он не только объединил все нормативные акты, касающиеся деятельности иноагентов, но и установил общий реестр для граждан, НКО и СМИ со статусом «иноагент». При этом обязательное ранее для признания иноагентом условие «иностранного финансирования» более не актуально: Минюст может заявить о «нахождении под иностранным влиянием» человека, объединения, СМИ или НКО. «Политической деятельностью» могут считаться любые дебаты и выступления на тему внутренней или внешней политики РФ, публичные обращения в органы власти, «выражение мнения» о решениях и действиях органов власти, участие в митингах или их организация, а также наблюдение на выборах, предвыборная агитация и само участие в выборах на любом уровне.

Сейчас в реестре иностранных агентов 522 организации и человека. Среди них есть журналисты и общественники из Татарстана.

В 2021 году в Избирательный кодекс Татарстана уже вносились ограничения для кандидатов, которые признаны иностранными агентами либо аффилированы с ними. Сведения о том, что кандидат — иноагент, должны указываться в бюллетенях и в подписных листах. Маркировка должна занимать 15% площади агитационных материалов и материалов СМИ. Для иноагентов также были ужесточены правила пожертвований в избирательные фонды. Никто из кандидатов на выборах в Татарстане иностранным агентом не признавался.

Однако тогда же был установлен запрет избираться в регионе гражданам, причастным к экстремистским и террористическим организациям. Руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а участники и другие причастные — в течение трех лет с момента решения суда о ликвидации объединения. Запрет распространяется и на тех, кто был связан с такими организациями в прошлом: руководителей — в течение трех лет до решения суда, иных причастных — в течение года.

В 2021 году суды в Татарстане приняли решение о причастности к движению «Штабы Навального», которое признано в РФ экстремистским, председателя регионального отделения «Яблока» Руслана Зинатуллина, а также еще двух представителей партии Елены Изотовой и Гульназ Равиловой. В результате они были сняты с выборов Госдуму и на местных выборах в Зеленодольском районе. Прокуратура указывала, что представитель «Яблока» в социальных сетях «популяризовал среди неограниченного круга лиц деятельность Навального». Также господину Зинатуллину поставили в вину, что он проводил митинг «против политических репрессий» (был согласован с мэрией Казани). Никто из партийцев решение судов оспорить не смог.

Вчера Руслан Зинатуллин сообщил „Ъ“, что новые ограничения для иностранных агентов также в будущем могут использоваться против представителей оппозиции. «Например, кого-то из иноагентов попросят перевести деньги в избирательный фонд и против кандидата будут приняты санкции»,— предполагает «яблочник». Он обращает внимание, что «иноагентами признаются люди только потому, что кто-то так захотел». «По сути любого человека можно признать иностранным агентом»,— указывает он. По его словам, это осложнит работу кандидатов: «Им нужно будет проверять каждого, кто переводит средства в фонд».

Господин Зинатуллин добавляет, что для членов избирательной комиссии «ограничений и так много»: например, членами избиркома не могут быть люди с двойным гражданством. «Система контроля за выборами и так усложнена. Членом комиссий с правом решающего голоса стать и так проблематично: это можно сделать либо через парламентские партии, которые согласовывают списки с властями, либо через проправительственные организации»,— заключает партиец.

Законопроект пока не рассматривался Госсоветом. Однако не исключено, что он будет внесен в повестку заседания парламента, назначенного на 26 января.

Кирилл Антонов