Бизнес стал меньше умирать

В 2022 году в Татарстане увеличилось число новых коммерческих организаций почти на 16%, а ликвидировать предприятия стали значительно реже. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, которая проанализировала данные Федеральной налоговой службы (ФНС). Подобная тенденция наблюдается и в других регионах РФ. Однако авторы исследования считают, что «экономическая нестабильность 2022 года пока что существенно не отражается» на статистике. Они прогнозируют, что закрывшийся на фоне спецоперации РФ на Украине бизнес «может еще длительное время числиться в реестре», а количество «оставленных в 2022 году компаний» будет известно в текущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Татарстане в 2022 году регистрации коммерческих предприятий выросли на 15,6%. За прошедший год на территории республики было открыто 10,23 тыс. новых организаций. В 2021 году этот показатель достигал 8,85 тыс. юридических лиц. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza о «смертности российского бизнеса».

Количество закрытых предприятий, наоборот, снизилось. Если в 2021 году регистрации лишились 11,7 тыс. коммерческих организаций, то в 2022 году число таких предприятий достигло 10,26 тыс. Таким образом, предприятия в республике стали закрываться на 12,4% меньше.

По данным ФНС, всего на 10 января в Татарстане зарегистрировано 71,4 тыс. юридических лиц. В них работают 371,5 тыс. человек. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе (на втором месте Самарская область, где зарегистрировано 57,2 тыс. организаций). Большинство организаций имеют статус микропредприятий. Также в республике зарегистрировано более 94 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП). Общее количество субъектов бизнеса превышает 165 тыс. К началу 2022 года в Татарстане было зарегистрировано 160,4 тыс. бизнес-субъектов, в том числе 70,8 тыс. юрлиц. К началу 2021 года число юридических лиц составляло 71,5 тыс., к началу 2020 года (да начала пандемии коронавируса) — 73,5 тыс.

Подобная тенденция наблюдается в целом по России. За 2022 год в России было открыто 242,1 тыс. новых коммерческих предприятий, что на 19,2 тыс., или на 8,6%, больше по сравнению с предшествующим годом. Количество закрытых компаний сократилось на 93,9 тыс., или на 25,1%, до 280,2 тыс.

«Количество ликвидированных в 2022 году компаний упало до минимума с 2015 года»,— говорится в исследовании FinExpertiza. Его авторы указывают, что «с 2016 года ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, после чего юридические лица стали вычеркивать из ЕГРЮЛ в три раза чаще, и число закрытых компаний из года в год стабильно превышало количество открытий новых бизнесов». Вместе с тем «закрытия компаний сокращаются третий год подряд, что означает завершение основного этапа зачистки реестра от брошенных бизнесов и очищения экономики от фирм-однодневок».

Согласно исследованию, «экономическая нестабильность 2022 года пока что существенно не отражается на текущей макростатистике регистраций компаний». «Основная часть фактически закрывшегося бизнеса может еще длительное время числиться в реестре. Общее количество оставленных в 2022 году компаний будет известно в 2023 году»,— говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Однако, следует из статистики, «перевес в пользу ликвидаций по-прежнему сохраняется»: только в 19 регионах число открытий превысило число закрытий. В их числе Калмыкия, Тува, Карачаево-Черкесия, Смоленская и Московская области. Татарстан к таким регионам не относится. Однако превышение числа закрытых предприятий над открытыми незначительное — лишь 0,2%. В Приволжском округе лишь в Ульяновской области число созданных организаций оказалось больше, чем ликвидированных.

В 2022 году объем поддержки малого и среднего бизнеса в Татарстане составлял 4,5 млрд руб. Годом ранее — 4,3 млрд руб. В том числе Фонд поддержки предпринимательства Татарстана запустил семь микрофинансовых программ, в рамках которых ставки по кредитам составляли 0,1–13,5% до 5 млн руб. на срок до трех лет. Также предприниматели смогли получить отсрочку выплаты основного долга по действующим микрозаймам до 18 месяцев. В республиканские меры поддержки вошли также поручительства Гарантийного фонда Татарстана, предусматривающие обнуление комиссионного вознаграждения на шесть месяцев, увеличенную сумму поручительства до 70 млн руб. и понижение ставки вознаграждения, которая взимается по прошествии полугода, с 1% до 0,5%. Также для молодых предпринимателей были предусмотрены гранты до 500 тыс. руб.

В начале прошлого года был создан оперативный штаб по противодействию влияния санкций. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Был утвержден «план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики», который включает поддержку предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. Аналогичный штаб создавался в республике при пандемии COVID-19.

Снижение числа закрытых предприятий и рост новых регистраций «говорят о положительном инвестиционном климате в Татарстане», считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «В республике действуют особые экономические зоны. У населения есть достаточно высокий платежеспособный спрос, потому что в Татарстане находятся предприятия и по нефти, и по оргсинтезу. В принципе, хорошо развита экономика, поэтому малому бизнесу и коммерческим организациям есть кому предлагать свои услуги. Республика сама прилагает усилия, чтобы было просто решать организационные вопросы»,— говорит эксперт.

Кирилл Антонов