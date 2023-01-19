В Москве ночью ожидается дождь с грозой

В ночь на завтра, 20 января, в Москве ожидаются дождь, мокрый снег, местами грозы. Возможны гололед и порывы ветра до 15 м/с, сообщил в Telegram столичный комплекс городского хозяйства.

Гидрометцентр объявил в Москве на 20 января желтый уровень погодной опасности из-за гололеда, грозы и ветра. Предупреждение будет действовать в течение всего дня.

По прогнозу синоптиков завтра в столице будет 3–5°C (в Подмосковье 0–5°C). 21 января в Москве похолодает до –1...1°C (по области –4...1°C), будет облачно и преимущественно без осадков, но местами сильная гололедица

Лаура Кеффер