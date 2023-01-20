Береговая охрана США следит за российским кораблем на Гавайях

Береговая охрана США сообщила, что отслеживает передвижение российского судна около Гавайских островов. США считают его кораблем-разведчиком. В погранслужбе уточнили, что «ситуация не является необычной», но ведомство внимательно следит за происходящим.

«В последние недели береговая охрана США продолжает следить за российским судном, которое, как предполагается, является кораблем для сбора разведывательной информации, у побережья Гавайских островов»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по CNN).

В погранслужбе добавили, что иностранные военные суда могут свободно проходить через экономическую зону США в соответствии с международными нормами. Представитель ведомства Дэйв Милн уточнил, что слежку за российским кораблем ведут с воздуха и на воде, передает издание Hstoday.

Лаура Кеффер