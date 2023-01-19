Вячеслав Гладков и Роман Старовойт вошли в топ-10 рейтинга губернаторов по цитируемости за рассказы об обстрелах

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг губернаторов по цитируемости за 2022 год. В топ-10 глав регионов в этот раз вошли руководители Белгородской области Вячеслав Гладков (четвертое место) и Курской области Роман Старовойт (десятое место).

Оба они взлетели в рейтинге, по оценке составителей, за счет регулярных сообщений об обстрелах своих регионов со стороны Украины и ходе боевых действий у границы. Господин Гладков прибавил сразу 35 позиций к рейтингу-2021, господин Старовойт — 50 строчек.

По оценке «Медиалогии», у белгородского губернатора за год было 383,1 тыс. ссылок на него в сообщениях СМИ, а у курского — 83,9 тыс.

Первые три строчки рейтинга заняли Сергей Собянин (Москва, 515,9 тыс.), Рамзан Кадыров (Чечня, 201 тыс.), Андрей Воробьев (Подмосковье, 383 тыс.). Разница между второй и третьей строчками связана с тем, что аналитики оценивают не только абсолютное количество сообщений, но и «медиаиндекс».

Сергей Калашников

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