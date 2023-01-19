Поправки в конституцию Татарстана не включили в повестку заседания Госсовета

Президиум Госсовета Татарстана назначил очередное заседание республиканского парламента на 26 января. Как сообщила секретарь Госсовета Лилия Маврина, пв повестку включитли 15 вопросов, в том числе четыыре проекта республиканских законов девяти федеральных законопроектов.

Ранее спикер Госсовета Фарид Мухаметшин сообщал, что новый пакет изменений в конституцию республики могут внести на рассмотрение парламента в конце января этого года. Однако такой законопроект профильным комитетом пока не рассматривался. В повестке заседания его нет. Не исключено, что его могут включить «с голоса» уже 26 января.

Напомним, в конце декабря уже были внесены две поправки в конституцию республики. Согласно принятому закону, должность президента республики будет переименована в главу. Кроме того, появится дополнительное название высшего должностного лица региона — раис Республики Татарстан. Однако действующий руководитель Татарстана Рустам Минниханов продолжит называться президентом до окончания срока своих полномочий в 2025 году. Также была внесена поправка, позволяющая в будущем без проведения референдума изменить ст. 1 конституции региона, где говорится о суверенитете республики.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"