Правительство запретило выдавать гранты причастным к экстремизму музыкантам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым запретил выдавать гранты артистам, театральным и музыкальным коллективам, если есть информация об их причастности к экстремистской деятельности.

13-й пункт правил распределения федеральных грантов дополнен подпунктом, из которого следует, что гранты не будут выдаваться коллективам и артистам, если они находятся в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сейчас в перечне Росфинмониторинга 12,7 тыс. физических лиц и 538 организаций.

Правительственным постановлением также обновлены требования к соискателям грантов. Коллектив, претендующий на получение субсидии, не может иметь иностранной регистрации. Организация не должна находится в процессе ликвидации или банкротства, у нее не может быть задолженностей по налогам и штрафам.