Экотуризм вышел на лыжню

Бизнесмен Денис Бобылев собирается построить базу отдыха с глэмпингом на месте лыжной базы «Звезда» (ул. Апрельская, 51). На участке в 4,7 га разместят 14 домиков, развлекательные объекты для детей и взрослых, спа-центр, экологические тропы. Инициатор проекта намерен получить грант на строительство глэмпинга, но для этого зону спортивных объектов ЦС-3 на участке надо сменить на рекреационную Р-2. Соответствующее заявление бизнесмена рассмотрела пермская комиссия по землепользованию и застройке. По мнению эксперта, неиспользуемые базы с устаревшими строениями, какой является «Звезда», не очень востребованы инвесторами. В то же время, глэмпинги — активно развивающаяся ниша бизнеса. И если предприниматель построит современную базу, то объект будет востребован потребителями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

На месте бывшей лыжной базы «Звезда» в пермском микрорайоне Голый Мыс планируется развивать экологический туризм — построить базу отдыха с глэмпингом, развлекательными объектами и экологическими тропами. Инициатор проекта Денис Бобылев обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участке под лыжной базой по ул. Апрельской, 51 рекреационную зону Р-2.

По данным обосновывающих материалов, общая площадь участка под бывшей базой — 4,7 га, сейчас площадка входит в зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Использование участка предполагает спортклубы, спортивно-оздоровительные учреждения. По ул. Апрельской, 51 расположены нежилые строения, футбольное поле, универсальная спортплощадка, баня и прочее. Возле базы, право­обладателем которой является Денис Бобылев, расположен пруд, недалеко проходит Бродовский тракт. Как сообщила на заседании комиссии представитель регионального мин­имущества, лыжная база не используется уже 15–20 лет. Ранее заявитель не смог получить грант на обустройство глэмпинга, причиной стало несоответствие разрешенного вида использования задачам проекта. «Чтобы вовлечь территорию в строительство кемпингов, спортивных площадок и участвовать в получении гранта, необходимо установить зону Р-2»,— заметила докладчик. Кроме того, в комиссию по ПЗЗ поступило письмо краевого минтуризма о том, что ведомство поддерживает создание экобазы в Голом Мысе.

В kartoteka.ru имеются сведения о двух бизнесменах с именем Денис Бобылев, один из них являлся учредителем питерского ООО «Викинг» (предоставление вспомогательных услуг для бизнеса). Есть также сведения о Денисе Бобылеве как о члене совета директоров АО «Павловский машзавод» в Очерском районе. Связаться по имеющемуся номеру телефона с господином Бобылевым не удалось.

Инициатор проекта намеревается построить на территории лыжной базы 14 домиков «А-Фрейм» (дома треугольной формы в глэмпингах), спортплощадку для воркаута, игровую зону для детей, летний кинотеатр, места общего пользования с кострищем, с гигантскими шахматами. Также на территории комплекса разместится спа-центр, беседки с террасами, административно-бытовой комплекс. Территория базы отдыха будет огорожена, запланирован контрольно-пропускной пункт и парковка на 200 машино-мест.

Отвечая на вопросы членов комиссии по ПЗЗ об участке, глава регионального минимущества Лариса Ведерникова пояснила, что предпринимателю для получения гранта на строительство глэмпинга необходимо подтвердить целевое использование территории. Именно поэтому по ул. Апрельской, 51 надо установить рекреационную зону. По словам представителя министерства, в дальнейшем для установления условно-разрешенных видов использования инициаторы проекта будут снова обращаться в комиссию и представлять свою концепцию.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект на публичные слушания.

Директор агентства Re­se­arch&Decisions Регина Давлетшина заметила, что такие объекты, как лыжная база «Звезда», нечасто появляются на пермском рынке недвижимости. Неиспользуемые базы с устаревшими строениями не очень востребованы инвесторами, полагает эксперт. «Это специфичный рекреационный объект, базы отдыха продаются как бизнес, цены на такие активы формируются в индивидуальном порядке. Есть разные принципы оценки таких объектов — как участок со строениями, либо исходя из генерируемого денежного потока»,— рассуждает госпожа Давлетшина. Впрочем, глэмпинговые базы — это развивающаяся на сегодняшний день, но капиталоемкая ниша бизнеса, такие рекреационные объекты сегодня востребованы потребителями. База «Звезда» находится близко к городу, и если при ее обу­стройстве инвестор использует современные подходы, построит новые здания с современным архитектурным обликом, то объект станет востребованным. Получение гранта предпринимателем оптимизирует окупаемость проекта, подчеркнула директор Research&Decisions.

Евгения Ахмедова