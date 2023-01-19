Стойте красиво

Мэрия Перми решила благо­устроить все автостоянки в городе. Владельцам земельных участков, на которых расположены стоянки, направлены дополнительные соглашения, в которых обозначены новые правила благоустройства. Если арендатор откажется — с ним расторгнут договор аренды. Участники рынка отмечают, что оборудование для парковок стоит недешево и дополнительные расходы приведут к росту стоимости парковки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

В минувшую среду на комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом была представлена информация о намерениях администрации Перми привести все муниципальные автостоянки к единым стандартам. Замначальника департамента земельных отношений администрации Перми Надежда Санникова сообщила, что сейчас заключено 99 договоров аренды земельных участков под автостоянки на территории Перми. Часть из них пролонгирована на неопределенный срок, по некоторым истекает срок договоров. «Из них по 10 договорам аренды направлены уведомления о расторжении с целью последующего предоставления земельных участков на аукционе»,— уточнила госпожа Санникова. По 89 земельным участкам направлены дополнительные соглашения к договорам аренды в части дополнения условием о соблюдении правил благоустройства.

Новые правила подразумевают приведение автостоянок к единому внешнему виду. Так, список обязательных элементов благоустройства включает: пост охраны, ограждение территории, осветительное и информационное оборудование, место накопления отходов и сан­узел. Благоустроить участки владельцы должны к июню.

Напомним, в апреле прошлого года Пермская городская дума приняла новые правила благоустройства. В результате появились требования к отдельным элементам благо­устройства улиц: велопарковкам, ограждениям, водоотводящим устройствам, люкам и колодцам инженерных коммуникаций, объектам озеленения, остановкам и детским площадкам. Кроме того, в целях улучшения архитектурного облика города были установлены порядок согласования указателей с наименованиями улиц и номерами домов, требования к размещению входных групп, уточнены требования к размещению архитектурно-художественной подсветки фасадов, ограждениям газонов.

Мэрия уже ведет работу по приведению к единому виду городских нестационарных сооружений. По некоторым объектам решение вопросов происходит через суд. Так, администрация Ленинского района добивалась модернизации кофейни Red Cup (ул. Ленина, 76), павильона «Tele2» (ул. Ленина, 66а) и кофейни Gudmen Coffee (Комсомольский пр-т, 27), а администрация Мотовилихинского района — павильонов «Женская одежда» и «Секонд Хенд» (ул. 1905 года, 2).

Председатель комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Михаил Бесфамильный уточнил, что арендаторы автостоянок могут отказаться подписывать дополнительное соглашение, так как правила благоустройства были приняты уже после заключения договоров аренды. «Будем решать вопрос о расторжении договора»,— пояснила Надежда Санникова. По ее словам, автостоянки, не соответствующие правилам благоустройства, будут освобождены и вовлечены в оборот.

Марина Медведева из ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей», Domino, Orange Mall) полагает, что приведение стоянок к единым правилам скажется на стоимости парковок. Ранее ГК «РИАЛ», до продажи пермского БЦ «Любимов», изучала возможность организации платной парковки возле бизнес-центра. Расходы на оборудование, включая шлагбаум, тогда оценивались в 2 млн руб., с учетом инфляции сейчас они выросли, полагает эксперт. Эти расходы владельцы парковок перенесут на клиентов, что вызовет рост тарифа и отток автолюбителей на уличные, в том числе платные муниципальные парковки.

Председатель экономического комитета гордумы Перми Арсен Болквадзе не опасается роста тарифов. По его словам, сейчас муниципальные власти проводят информирование арендаторов, с которыми договоры аренды были заключены давно. «Каких-то глобальных изменений, которые могли бы привести к росту стоимости стоянок, быть не должно. В любом случае, услуга не уникальная, если арендаторы не смогут этого сделать, то могут просто уйти»,— отметил он.

Ирина Суханова