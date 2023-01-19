Большой пакет для маленькой кампании

Известные пермские политтехнологи Сергей Ильин и Андрей Резвых создают в регионе «Центр стратегических коммуникаций». По словам Сергея Ильина, эта структура ставит перед собой задачу «консолидировать рынок избирательных технологий региона». Сейчас центр занимается анализом предстоящих в этом году выборов в думы в крупных муниципалитетах Прикамья — Краснокамске и Чайковском. Центр ориентирован на провластных кандидатов и рассматривает в качестве парт­неров администрацию губернатора и «Единую Россию». Политические эксперты «Ъ-Прикамье» считают инициативу создания центра интерес­ной и перспективной, но полагают, что гонорары специалистов на муниципальных выборах в этом году будут скромными.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермские политтехнологи, имеющие опыт сотрудничества с администрацией губернатора Пермского края, создают «Центр стратегических коммуникаций». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал один из основателей центра политолог Сергей Ильин. По его словам, уставными целями организации являются: развитие институтов гражданского общества в Пермском крае, реализация социально значимых проектов, проведение аналитических и социологических исследований.

«Есть задача консолидировать рынок избирательных технологий региона и сохранить кадры, которые с этого рынка постоянно вымываются в межвыборный период. Для этого необходимо создать достаточный объем работы»,— отмечает гос­подин Ильин.

В этом году специалисты центра планируют сконцентрироваться на муниципальных выборах в крупных городах Прикамья. «Это Чайковский, Краснокамск, Кизел, Горнозаводск и Оханск. В игре 93 мандата. Формат нашего участия станет понятен ближе к марту, на данный момент осуществляется аналитическое и методическое сопровождение подготовки всех пяти кампаний: мы представляем основные сценарии и уровень конкуренции во всех пяти муниципалитетах. Оцениваем его как средний, не нулевой»,— поделился Сергей Ильин.

«В целом, понятно, что, помимо муниципальных кампаний, главная задача участников избирательного процесса — подойти подготовленными с организационной и кадровой точки зрения к 2024 году, к плановым срокам президентской кампании»,— добавил политолог. По его словам, в качестве основных партнеров центра рассматриваются администрация губернатора, «Единая Россия», а также несколько крупных промышленных компаний.

Сергей Ильин имеет значительный опыт организации избирательных кампаний разных уровней. Долгое время политолог сотрудничал с региональным отделением ЛДПР, входил в его координационный совет. В 2016 году был избран депутатом Пермской думы по партсписку ЛДПР. После окончания полномочий в 2021 году не стал переизбираться в думу, после чего работал на муниципальных выборах в интересах краевых властей и реготделения «Единой России». Так, в прошлом году вел кампании кандидатов от партии власти на выборах в думу Пермского муниципального округа и Лысьвенского городского округа. По итогам выборов большинство мандатов получили кандидаты от «Единой России».

Кроме Сергея Ильина, в организации центра участвуют политтехнологи Андрей Резвых и Сергей Омелюк. По данным «Ъ-Прикамье», эти специалисты в 2020 году консультировали команду врио (на тот момент) губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Андрей Резвых имеет опыт работы с избирательными кампаниями на муниципальных выборах. В частности, в 2022 году он консультировал кандидатов в думу Губахинского городского округа от «Единой России». По итогам выборов партия власти получила все вакантные мандаты.

Сергея Омелюка собеседники «Ъ-Прикамье» относят к команде управляющего директора «Экспертного института социальных исследований» по взаимодействию с экспертным сообществом, экс-руководителя главы администрации губернатора Пермского края Фирдуса Алиева. Источники «Ъ-Прикамье» отмечают, что Сергей Омелюк и Фирдус Алиев работали на выборах губернатора Кировской области.

По словам Сергея Ильина, кроме политтехнологического консалтинга, «Центр стратегических коммуникаций» готов организовывать социологические исследования и проводить юридические консультации. «Здесь с нами работают наши постоянные подрядчики. Медийное направление тоже закрыто командой партнерского коммуникационного агентства»,— добавил политолог.

Источник, близкий к администрации губернатора, отказался комментировать перспективы сотрудничества с центром.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев сообщил, что отделение заинтересовано в сотрудничестве с различными политтехнологами. «Привлечение специалистов к работе на выборах, консультации с ними показали свою эффективность. В прошлом году для участия в муниципальных выборах был создан региональный штаб. В результате партия получила 91 из 104 вакантных мандатов. Это достойный результат. В этом году также будем сотрудничать со всеми здоровыми силами, готовыми приносить пользу на муниципальных выборах. Никаких договоров пока не заключали, но ведем переговоры с вероятными консультантами»,— прокомментировал ситуацию секретарь реготделения.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает, что в Пермском крае есть общественный запрос на политическую аналитику и экспертизу. «На мой взгляд, в регионе не хватает качественных экспертных площадок. В этой сфере наиболее авторитетной структурой является краевая Контрольно-счетная палата под руководством Геннадия Тушнолобова. Однако, несмотря на высокое качество экспертизы, грамотно работать в публичном поле у КСП получается не всегда. „Центр стратегических коммуникаций“ может занять эту нишу и стать некой экспертной структурой при администрации губернатора. Подобный центр эффективно работает в Сверд­ловской области. Если в Пермском крае тоже получится — будет здорово»,— полагает господин Чусовитин.

Вместе с тем он отмечает, что ситуация на рынке регионального политического консалтинга сейчас не самая благоприятная. «Рынок политического прогнозирования, консалтинга сейчас падает. У оппозиции нет ресурсов, чтобы вкладываться в муниципальных кандидатов, следовательно, на выборах нет конкуренции и рассчитывать на высокие гонорары политтехнологам не приходится. Работать на этих выборах, на данный момент, нерентабельно»,— считает эксперт.

«В Пермском крае после „Кучера“ (рекламно-политическое агентство Григория Куранова.— «Ъ-Прикамье») так и не появилось известных постоянно-работающих политтехнологических центров. Впрочем, это свидетельствует об отсутствии в регионе рынка»,— соглашается политтехнолог Олег Борисенко. «Думаю, цель создания такого центра — ярко заявить о себе, продемонстрировать готовность работать с потенциальными кандидатами и закрепиться на рынке»,— добавляет политтехнолог.

Константин Кадочников