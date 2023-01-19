Часть Петровской набережной в Воронеже планируют открыть после реконструкции в сентябре

Первая очередь Петровской набережной в Воронеже от Чернавского моста до Адмиралтейской набережной должна быть открыта после реконструкции в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогу встречи губернатора Александра Гусева с мэром Вадимом Кстениным. Согласно условиям оаубликованного на портале госзакупок контракта, работы должны быть завершены к ноябрю, власти таким образом надеются на опережение сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Также в 2023 году планируется объявить торги и — после определения подрядчика — начать работы по второму этапу реконструкции набережной от Адмиралтейской площади в сторону ВоГРЭСовского моста.

«В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, лимиты средств на начало работ в 2023 году у нас есть»,— отметил мэр Вадим Кстенин.

По его словам, работы по третьему этапу реконструкции, предполагающем наполнение территории набережной рекреационными объектами и заведениями общепита, планируется начать в 2024 году. В этой очереди может поучаствовать не один подрядчик, а пул из «восьми частных инвесторов», половина из которых — воронежские. Названия компаний власти не раскрывают.

«Это государственно-частное партнерство в классическом смысле. Какой формат мы изберем, будут ли это концессионные соглашения или вариант с арендой земельных участков — посмотрим. Важно не ошибиться именно с наполнением территории, поэтому мы и не спешим. Найдем возможность посоветоваться и с горожанами, и с профессиональными сообществами: какой бизнес сможет там развиваться с ограничениями, которые есть»,— отметил Александр Гусев, заверив, что на набережной «не будет жилья и высоких зданий».

Первой очередью проекта занимается как подрядчик местный филиал «Россетей Центр» «Воронежэнерго» (оператор электрических сетей, входит в госкомпанию «Россети»). Стоимость работ оценивается в 762,2 млн руб. Вторая очередь может стоить 675 млн руб. из бюджета. В третью очередь власти ждут около 30 млрд руб. «частных инвестиций», говорилось в первоначальном проекте.

Подробнее о нем — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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