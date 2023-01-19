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Целевикам прикроют лазейки

К заключению договоров на обучение хотят привлечь министерства

Саратовским абитуриентам, которые претендуют на обучение по целевому направлению, разрешат выбирать район области, в котором можно будет проходить отработку образования. С таким предложением выступил губернатор Роман Бусаргин. Также к заключению целевых договоров хотят подключить профильные министерства и устранить пробелы, позволяющие отказываться от отработки и избегать штрафов за это. Депутаты призывают тщательнее контролировать и отслеживать исполнение целевых договоров.

Саратовским студентам предложат выбор, где работать после окончания вуза по целевому направлению

Саратовским студентам предложат выбор, где работать после окончания вуза по целевому направлению

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Саратовским студентам предложат выбор, где работать после окончания вуза по целевому направлению

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин представил свои предложения по решению проблем в сфере целевого обучения студентов. Комментарий по этой теме появился в соцсетях главы региона 18 января. Главной проблемой господин Бусаргин считает «закрытость и неоднозначный механизм» — абитуриенты и их родители не до конца понимают принцип целевого обучения, отметил он.

Губернатор предложил создать единую базу целевого обучения, доступ к которой будет иметь любой. «В ней будет указан полный список доступных целевых направлений по разным профилям по всем территориям. Формировать такой перечень нужно, исходя из потребностей районов в кадрах»,— считает ­чиновник.

Еще одно предложение главы областной администрации касается возможности выбора организации, в которой будущий выпускник сможет работать, в том числе в другом районе. «Для примера: студент проживает на территории Аткарского района, однако в будущем планирует переехать в Турковский район. По новой системе он сможет взять направление именно в учреждение Турковского района вне зависимости от места проживания на данный момент. Там он и будет обязан отработать установленный период»,— заметил Роман Бусаргин.

Третье предложение губернатора касается изменения сторон, которые участвуют в заключении договора на целевое обучение. По мнению господина Бусаргина, их должны заключать «не сами учреждения, а профильные министерства (здравоохранения, образования, культуры и т.д.)». Он также сказал, что существуют пробелы в типовом договоре на целевое обучение, которые позволяют отказываться от отработки и избежать штрафов за это. «Такие лазейки должны быть закрыты»,— резюмировал ­губернатор.

Несколько дней назад глава региона пригласил присоединиться к работе комиссии по изучению ситуации со студентами-целевиками Саратовскую государственную юридическую академию. Роман Бусаргин попросил ректора вуза Екатерину Ильгову «включиться» в работу комиссии и помочь в формировании единого нормативно-правового документа для целевого ­направления.

Постановление о созыве комиссии по расследованию фактов неисполнения студентами-целевиками своих обязательств Роман Бусаргин подписал неделю назад. Ее возглавил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора области Игорь Пивоваров. Члены комиссии должны разобрать каждый случай отказа работать по целевому на­правлению.

Факты были выявлены во время прокурорской проверки, которая идет с прошлого года. В надзорном ведомстве уточнили, что из 147 саратовских студентовцелевиков, окончивших, в частности, СГМУ имени Разумовского, работать в районы поехали 37%. По другим высшим образовательным заведениям цифры меньше, поскольку и студентовцелевиков в них меньше: в СГУ по целевому направлению в прошлом году выпустились 15 человек, в ПИУ им. Столыпина — ­четверо.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере облпрокуратуры Антон Родвиков пояснял «Ъ», что обучившиеся по целевому направлению студенты должны отработать три года в месте, откуда они были направлены, но проверка показала, что они выпускаются, расторгают договоры о целевом обучении, оплачивают штрафы (порядка 150 тыс. руб.) и идут работать, куда хотят, уезжают в крупные города, в том числе в Москву.

В течение прошлого года в регионе на разных уровнях обсуждалась ситуация с обучением по целевым направлениям.

Как сообщила на семинаре на заводе им. Серго Орджоникидзе в конце прошлого года замминистра образования региона Людмила Григорьева, по целевым направлениям в области обучается 3641 человек, еще 657 было выпущено в 2022 году. Однако, несмотря на расширение целевого приема на некоторые специальности, популярностью они не пользуются. В частности, такая проблема имеется в сфере педагогики. На совете ректоров в октябре зампред — министр образования региона Михаил Орлов заявил, что прием на педагогические специальности по целевому направлению вырос, однако он в два раза меньше квоты: в 2022 году прием на педагогические специальности по целевым договорам составил 86 человек при имеющейся квоте на 173 места. Всего в прошлом году региону была выделена квота в 1,6 тыс. целевых бюджетных мест.

Квоту приема на целевое обучение ежегодно устанавливает правительство РФ. В среднем она составляет 10% от общего числа бюджетных мест на определенные направления подготовки. В типовом документе, опубликованном на сайте СГТУ, указано, что заказчиком целевого обучения могут быть органы власти и местного самоуправления, учреждения, госкорпорации и гос­компании, предприятия ОПК, хозяйственные и акционерные общества, в которых присутствует доля ­государства.

В СГУ имени Чернышевского, СГЮА, СГМУ имени Разумовского и СГТУ имени Гагарина на запросы «Ъ» по поводу подготовки специалистов по целевым направлениям в течение рабочего дня не ответили.

Источник в минобразования региона отметил, что, если ведомство обяжут участвовать в заключении договоров на целевое обучение, оно «будет это делать», но представить, в какой форме это может происходить, трудно, «поскольку никаких документов еще нет».

Депутат Саратовской облдумы Сергей Гладков («Единая Россия») считает, что в первую очередь нужно «отслеживать и контролировать» исполнение целевых договоров. «Сейчас и на уровне государства, и на уровне регионов создаются условия и для развития системы первичного звена здравоохранения, и по поддержке молодых специалистов, в том числе на селе. Создать привлекательное рабочее место на селе — это наша задача, и мы ее в рамках своих полномочий исполняем. Но нужно отслеживать и контролировать исполнение целевых договоров. Главное, чтобы не было злоупотреблений»,— отметил господин Гладков.

Марина Ковалева

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