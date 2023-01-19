Невский суд Петербурга вынес приговор по делу о трагическом ДТП с КАМАЗом

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ислама Джамалудинова, которого признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель двух человек. Авария произошла летом 2021 года на Октябрьской набережной, в ней погибли два мотоциклиста. О приговоре 19 января сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным следствия, вечером 21 августа пьяный Джамалудинов ехал на грузовике ООО «ЛСР.БЕТОН» по Октябрьской набережной от улицы Дыбенко в сторону Зольной улицы. На Октябрьском путепроводе он начал разворачиваться в нарушение правил, в результате чего в КАМАЗ въехали два мотоциклиста, не успевшие среагировать и затормозить. Один мужчина погиб на месте, другой скончался спустя 8 дней в НИИ им. Джанелидзе.

Обвиняемый Джамалудинов вину признал. Суд назначил наказание в виде 9 лет и 4 месяцев в ИК общего режима. После освобождения он не сможет сесть за руль еще в течение 2,5 лет. Одной из семей молодой человек выплатит 2,5 млн руб.

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