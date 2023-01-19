В Адыгее будут судить жителя, убившего жену и сбросившего тело в реку

Следственный отдел по Майкопскому району завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который убил, а затем сбросил тело жены в реку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

В ноябре 2022 года 50-летний житель поселка Каменномостский поссорился со своей супругой на почве ревности. Он много раз ударил ее кулаком в голову, шею и живот, из-за чего женщина скончалась. После этого мужчина на своей «Газели» вывез тело на берег реки Белой и сбросил его в русло. Родственникам женщины он сообщил, что она исчезла. Тело женщины на следующий день нашли местные жители на берегу реки.

Мужчину задержали, под давлением улик он дал признательные показания и показал на берегу реки место, куда выбросил тело. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и заключили под стражу. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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