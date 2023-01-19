Саратовцы оформили в ВТБ ипотеку на 5,3 млрд рублей

По итогам 2022 года жители Саратовской области оформили в ВТБ 1,8 тыс. кредитов на приобретение жилья на 5,3 млрд рублей. При этом каждая пятая ипотека была выдана на льготных условиях по госпрограммам. Средний чек займа в регионе составил 3 млн рублей.



Декабрь стал рекордным месяцем по объемам и количеству выдач ипотечных кредитов. В последний месяц года саратовцы оформили в ВТБ 200 займов на 660 млн рублей, что в 1,5 раза выше результатов ноября. Высокий спрос в этот период связан с сезонным ростом активности и традиционными новогодними предложениями застройщиков.

Каждый пятый кредит в прошлом году был выдан по госпрограммам. Более половины всех льготных сделок пришлось на «Ипотеку с господдержкой-2020». Саратовцы оформили по ней свыше 200 займов на 866 млн рублей. Кроме того, 180 жителей региона с детьми смогли приобрести жилье в новостройке по «семейной ипотеке» на общую сумму 830 млн рублей.

«В прошлом году у заемщиков в регионе было наиболее востребовано приобретение жилья на вторичном рынке: более 70% сделок банк провел именно в этом сегменте по нашим базовым программам. Мы рассчитываем, что в текущем году благодаря модернизации госпрограмм и дальнейшей цифровизации ипотечный сегмент продолжит активно развиваться и сможет продемонстрировать результаты, сопоставимые с прошлым годом. Этому также будет способствовать внедрение цифровых решений в процесс оформления ипотеки на всех этапах — от подачи заявления до электронной регистрации сделок», — отметил управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.

В целом по России ВТБ в 2022 году показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории — заемщики оформили около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей (в 2021 году продажи превысили 1 трлн рублей). Средний чек одной сделки на конец года составил 5,3 млн рублей, увеличившись на четверть по отношению к началу января. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%.