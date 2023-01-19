«Люди хотят, чтобы было все прозрачно и понятно»

С нового года в силу вступили изменения в закон о садоводстве и огородничестве. Новые нормы предусматривают возможность проведения заочных голосований с использованием портала госуслуг. Нововведение комментирует исполнительный директор Краснодарского отделения Союза садоводов России Нина Фадеева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Фадеева

Фото: предоставлено автором Нина Фадеева

Фото: предоставлено автором

«Начнем с новых норм голосования на общих собраниях. Поправки, которые были приняты еще в июле прошлого года, садоводческими и огородническими товариществами были восприняты неоднозначно. Дело в том, что в большинстве принятых норм не прописан четкий механизм их реализации. Очень много вопросов к законодателям, ответы на которые пока не получены.

Один из ключевых – процедура проведения общих собраний и обеспечения кворума, так как именно на общих собраниях решаются все вопросы, связанные с жизнедеятельностью СНТ. Речь идет о газификации, оформлении земель общего пользования, противодействия рейдерским захватам правлений.

Вопрос кворума на общих собраниях всегда был и остается очень болезненным. Новыми изменениями в законе без оговорок и пояснений была исключена норма, которой раньше при отсутствии кворума на очном собрании предусматривался дальнейший алгоритм действий. Что сейчас делать, если кворум на очном собрании невозможно собрать? Ведь даже для изменения Устава СНТ нужно собраться только очно, а кворума никак нет. Новый закон не отвечает на данный вопрос.

После вступления в силу изменений, собрание в заочной форме провести можно только в двух случаях. Первый - если в новой редакции устава есть перечень вопросов, которые можно рассматривать в заочной и очно-заочной форме (для этого устав нужно принимать в новой редакции либо вносить в него изменения). Второй - если в регионе или на всей территории РФ введен режим повышенной готовности или ЧС.

Сейчас для первого очного собрания по принятию новой редакции устава необходимо набрать голоса более 50% членов СНТ, что очень сложно.

Что касается перспектив дистанционного голосования, то новшества в законе позволяют голосовать на общем собрании членов товарищества с использованием SMS, электронной почты, через сайт госуслуг. Это, конечно, возможность сделать участие в общем собрании доступным для большего числа собственников участков. Но для ее реализации такой способ голосования нужно закрепить через решение общего собрания. И тут, как видите, мы опять упираемся в жесткие требования к очной форме проведения общего собрания. Поэтому в настоящий момент сам переход к голосованию в электронной форме остается проблемой.

Кроме того, многие члены товариществ не имеют аккаунтов на сайте госуслуг. Некоторые принципиально не пользуются техническими новшествами, другие предпочитают личное присутствие. К тому же люди хотят, чтобы было все прозрачно и понятно, а к такому виду голосования пока относятся скептически. Конечно не все, но таких пока большинство.

Такой вид голосования рано или поздно войдет в нашу жизнь, потому что очень многие сферы переведены в цифровую плоскость, но на настоящий момент электронное голосование массово вряд ли будет использоваться».

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