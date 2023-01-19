К крещенским иорданям пришли 13 тысяч ярославцев

Крещенские иордани посетили более 13 тыс. жителей Ярославской области, из них омовение совершили 4512 человек.
Фото: Андрей Иванов
Такие данные привели в областном управлении МЧС по состоянию на 18.00 19 января. Для сравнения, год назад количество участников крещенских купаний было меньше: 2314 человек. Число самих иорданей не поменялось. В Ярославской области оборудовали 43 купели. За безопасностью купающихся следили 138 сотрудников МЧС. О происшествиях не сообщается.
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