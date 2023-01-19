На фельдшера саратовской скорой напала страдающая алкоголизмом пациентка

В Саратове проводится проверка по факту нападения на сотрудника скорой помощи. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, сегодня прибывшей по вызову в квартиру на улице Федоровской фельдшеру скорой нанесла телесные повреждения 52-летняя пациентка. Министр здравоохранения региона Олег Костин уточняет, что у 26-летней потерпевшей диагностированы ушибы. От госпитализации она отказалась и продолжила дежурство. Ее состояние оценивается удовлетворительно.

По информации чиновника, нападавшая страдает алкоголизмом.

Марина Ковалева