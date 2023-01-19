Экс-директора Сочинского нацпарка будут судить за превышение полномочий

Уголовное дело бывшего директора Сочинского национального парка направлено в суд. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в октября 2021 года 48-летний мужчина занимал должность директора Сочинского национального парка (по данным из открытых источников директором нацпарка в этот период был Михаил Лапин - «Ъ-Кубань»). В марте 2022 года в учреждение обратился индивидуальный предприниматель с заявлениями о заключении агентских договоров по организации экскурсий на объекты нацпарка «Пасть Дракона» и «Лесная Поляна». Комиссия приняла по заявлениям положительные решения. Но директор парка, который не входил в комиссию, дал поручения отказать предпринимателю.

Кроме того, с сентября 2021 года по май 2022 года мужчина выносил приказы о своем премировании. В итоге он незаконно присвоил 2,6 млн руб., принадлежащих парку.

В отношении бывшего директора было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ) и присвоение вверенного ему имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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