В Воронеже обновился состав городской общественной палаты

В седьмом созыве общественной палаты Воронежа появились несколько новых участников, сообщили в пресс-службе мэрии по итогам первого заседания объединения в 2023 году.

Статус общественников получили бессменный глава Советского района города до 2019 года Иван Аристов, участник войны в Афганистане и председатель совета ветеранов Ленинского района полковник Евгений Правдухин, директор спортшколы №2 и мастер спорта СССР по спортивной акробатике Николай Шевелев и еще несколько человек.

Мэр Вадим Кстенин, которого цитирует пресс-служба, призвал членов палаты «давать чиновникам, которые не всегда проявляют инициативность в поднятии проблемных вопросов, обратную связь от горожан» и назвал их «лидерами общественного мнения обладающими огромным интеллектуальным потенциалом».

Сергей Калашников

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