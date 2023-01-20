Плетью олуха не перешибешь

На Ставрополье развернулась общественная дискуссия на тему, уместно ли использовать телесные наказания в учебных заведениях. Отец ученика местной кадетской школы рассказал в соцсетях, что офицер-воспитатель ударил подростка плетью — оказалось, что это обычная практика в учебном заведении. Педагога уволили, правоохранительные органы возбудили в отношении него уголовное дело о недопустимом обращении с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении (ст. 156 УК РФ). Однако часть родителей требуют восстановить сторонника телесных наказаний на работе: они не видят ничего плохого в использовании плети и считают, что педагог делал из детей «настоящих мужчин». А представители общественной организации «Родительское собрание Ставрополья» настаивают, что подобные методы нужно практиковать во всех школах.



Житель Ставрополя Денис Серба пожаловался в соцсетях на методы воспитания в кадетской школе имени генерала Ермолова. Он опубликовал фотографию сына-шестиклассника с красным рубцом через всю спину. По словам отца, ребенок получил удар плетью в школе «пару дней назад». Господин Серба уточнил, что правилами кадетского класса допускаются телесные наказания.

«При поступлении на это все согласились, и родители, и дети,— признал Денис Серба.— Правда, я думал, что это может произойти в каком-то самом крайнем случае. А на самом деле они получили плетью за какую-то мелочь».

Отец написал, что поднял эту тему в школьном чате, и был крайне удивлен реакцией. Оказалось, что многие родители считают правильными такие методы воспитания — и могут «дополнительно всыпать» ребенку «за то, что он баловался и получил». «А потом мы удивляемся, почему взаимоотношения с детьми плохие и почему ребенок вырастает неуверенным в себе,— сделал вывод мужчина.— Для того чтобы ребенок вырос психологически устойчивым, уверенным в себе, мы как родители должны быть всегда на его стороне».

Публикацию процитировали местные СМИ, после чего Денис Серба удалил пост и отказался давать какие-то комментарии. Тем не менее отдел полиции №3 Ставрополя начал проверку инцидента. Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин также дал поручение подчиненным провести проверку. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе прокуратуры края, «будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании по вопросу применения недопустимых методов воспитания». А Промышленный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю уже возбудил уголовное дело по факту недопустимого обращения с несовершеннолетним в общеобразовательном учреждении (ст. 156 УК РФ).

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил провести комплексную проверку кадетской школы.

«К сожалению, факт о физическом воздействии на ребенка подтвердился»,— доложила и. о. руководителя городского комитета образования Евгения Волосонцова.

По ее словам, уже уволены двое сотрудников школы: 39-летний офицер-воспитатель, учитель ОБЖ Евгений Шмаков, применивший плеть, и его начальник, замдиректора по воспитательной работе. Директору школы Николаю Панину вынесен выговор. Госпожа Волосонцова подчеркнула, что в образовательном учреждении просто невозможен документ о праве педагога бить ученика плетью. Случай с кадетской школой она назвала «единичным» и «не соответствующим духу казачьего воспитания», которое несет «совершенно другой посыл» и должно заряжать детей на «положительный эмоциональный настрой».

Однако уже во вторник родители некоторых учеников школы провели сход против увольнения Евгения Шмакова. Начат сбор подписей за восстановление его на работе.

В распоряжении “Ъ” есть обращения на имя директора, где от лица родителей и учеников говорится, что уволенный педагог был «лучшим другом и воспитателем», который научил «стрелять, разбирать АК-47, вязать узлы, собирать палатки и быть честным и выносливым».

Его благодарят за дисциплину в классе, за организацию школьной боксерской секции и за то, что он «формирует из наших детей настоящих мужчин». Авторы обращений просят не применять к господину Шмакову мер взыскания, так как считают «примененный метод допустимым воспитанием». По мнению защитников уволенного преподавателя, удар плетью «никакого вреда не нанес, а наоборот, только во благо».

Родители должны были понимать, что отправляют ребенка в казачью школу, то есть в специализированное заведение, «построенное на дисциплине», заявил “Ъ” руководитель общественной организации «Родительское собрание Ставрополья» Александр Жамботов. Использование плети-нагайки он назвал «возобновлением воспитательных, а не только образовательных функций в учебных заведениях». По мнению руководителя «Родительского собрания», такой метод воспитания не может навредить «будущему мужчине» — при условии, что не нанесет вреда здоровью. Господин Жамботов считает, что семье Серба лучше перевести сына в другое учебное заведение, если они не одобряют установленные в школе имени Ермолова порядки. «В принципе подобные практики я бы возобновил и в обычных школах,— признался он.— Потому что бедные учителя пребывают в шоке от беспардонности современных учеников. У детей должен быть предел дозволенности, и, соответственно, у учителей должны быть рычаги для их обуздания».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также прокомментировал происшествие, заявив, что «такое недопустимо» и «кто такие методы использует, в нашей системе образования точно работать не будет». «Проинспектируем все краевые учреждения подобного типа. Дети должны быть защищены. Мы все для этого сделаем»,— сказал губернатор. Однако в комментариях под публикацией с новой силой развернулась дискуссия между сторонниками и противниками телесных наказаний в школе.

Александра Ларинцева, Пятигорск