«Команда начала играть в футбол хуже некуда»

Самым доходным футбольным клубом в мире стал «Манчестер Сити». За прошлый сезон он заработал €731 млн, отмечается в ежегодном рейтинге Deloitte Football Money League. Второе и третье места в этом списке у «Реала» и «Ливерпуля», которые также отметились доходом выше €700 млн. Чуть меньше в прошлом сезоне получил «Манчестер Юнайтед» (€689 млн) — это четвертая строчка. Сейчас легендарный английский клуб выставлен на продажу. О намерении купить его заявил британский миллиардер Джим Рэтклифф. Будет ли выгодной такая покупка? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Семья американских миллиардеров Глейзеров вела дела «Манчестер Юнайтед» настолько неудачно, что даже доходы под €700 млн за сезон не спасают ситуацию. Не будем забывать, что они купили его за счет заемных средств, и долг примерно в 600 млн фунтов висит на клубе до сих пор. Только выплаты по процентам за эти годы составили около 400 млн английских фунтов. При этом Глейзеры заработали на «Манчестере» более 500 млн в виде дивидендов, сборов, продажи акций и льготных кредитов.

И все бы ничего, но и в футбол команда начала играть хуже некуда. 10 лет без чемпионства в Англии — это серьезно, а деньги как ни крути зависят от результатов, уверен футбольный эксперт Евгений Ловчев: «Сегодня "Манчестер Юнайтед" уже не тот, что был во времена Фергюсона, который 20 с лишним лет руководил клубом и вел в том числе финансовые дела. Тогда выигрывали все. Сейчас у него есть убытки».

Так что доходы «Манчестер Юнайтед», которые публикуют разные издания, это хорошо, но и расходы у него немалые. Даже тот факт, что на ожиданиях продажи другому владельцу акции клуба выросли на 60 с лишним процентов, ситуацию не спасает. При этом Глейзеры планируют получить за него 5-9 млрд фунтов. Кто бы ни приобрел «Юнайтед» за такие деньги, эта покупка вряд ли будет выгодной, рассказал “Ъ FM” бывший владелец «Спартака», бизнесмен Андрей Червиченко:

«Любой бизнес должен окупаться примерно за 10 лет или давать 10%. Если бизнес в огромных суммах, то хотя бы 5%. Как "Манчестер" может давать плюсом профит, если он стоит, условно, 10 млрд? В таком случае он должен приносить 500 млн-1 млрд.

На чем клуб может заработать такие деньги? Думаю, ни на чем. При такой цене это просто билет на расходы».

Возможно, Джим Рэтклифф, который первым заявил, что хочет купить «красных дьяволов», попробует поторговаться. Во-первых, сейчас продается еще один известный английский клуб с историей — «Ливерпуль», и цена на него ниже 4 млрд фунтов.

Во-вторых, нового владельца манкунианцев ждут серьезные дополнительные расходы, считает комментатор Денис Казанский: «Стадион там требует серьезной модернизации. Нужны планы по инвестированию в его развитие — это огромные деньги. Кроме того, есть тренировочная база и все, что связано с клубом, на это и пойдут основные средства».

И все же цена на «Манчестер Юнайтед», возможно, не снизится, ведь кроме Рэтклиффа могут появиться и другие претенденты. Арабские шейхи, например. Они давно перестали считать деньги и способны заплатить за известный футбольный бренд сколько угодно. В этом случае переговорный процесс затянется, ведь Глейзеры, жадность которых уже стала легендой, по традиции попробуют выжать из этой сделки максимум, а значит, история с продажей «Манчестер Юнайтед», вопреки ожиданиям болельщиков клуба, может затянуться.