Сто дел за нарушение норм по антитеррору на объектах ТЭК было возбуждено на Кубани в 2022 году

Росгвардия в минувшем году возбудила 100 дел об административных правонарушениях за неисполнение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, работающих на Кубани, и предписаний проверяющих. Об этом сообщается на сайте краевого управления службы.

Ранее Госдума сообщила о поступлении на рассмотрение законопроекта о поправках в КоАП РФ, предусматривающих увеличение размера штрафов за нарушения правил безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Поясняется, что владельцам этих объектов выгоднее заплатить небольшой штраф, чем привести объект в соответствие с нормами. При этом председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн со ссылкой на данные Росгвардии рассказал, что только 34,2% объектов ТЭК полностью соответствуют обязательным требованиям безопасности.

Данных о проценте объектов ТЭК, работающих на Кубани, которые полностью соответствуют требованиям антитеррористической безопасности, в краевых органах власти, а также в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» получить не удалось. Однако в отчете о результатах работы ведомства за 2022 год сообщается, что за этот период ведомством было проведено 66 плановых и 34 внеплановых выездных проверок на объектах ТЭК, работающих в крае, и выявлено 1875 нарушений обязательных требований действующего законодательства.

Почти 70 протоколов по ч.ч. 1 и 2 ст. 20.30 КоАП РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК) направлены мировым судьям. Более 30 протоколов по ч. 36 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение предписания должностного лица Росгвардии, осуществляющего надзор) рассмотрены уполномоченным органом. По данным нарушениям наложены штрафы на сумму свыше 2,8 млн руб..

Также ведомство сообщает о ряде проводимых мероприятий, направленных на повышение защиты объектов ТЭК.

Андрей Петров

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