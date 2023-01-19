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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Индии не стал отменять штраф Google за недобросовестную конкуренцию

Верховный суд Индии отклонил запрос Google об отмене решения местного антимонопольного регулятора, постановившего в октябре, что американская компания незаконно принуждала индийских производителей смартфонов устанавливать операционную систему Android, сообщает Reuters.

Напомним, что 20 октября Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) оштрафовала Google на $162 млн за недобросовестное использование своего доминирующего положения на рынке устройств c ОС Android. В результате проверки власти пришли к выводу, что Google использовала свое доминирующее положение на рынке смартфонов с операционной системой Android, чтобы продвигать собственные приложения вроде интернет-поисковика, веб-браузера Chrome и видеохостинга YouTube. Все они обязаны были предустанавливаться на устройства Android согласно соглашениям американской компании с производителями смартфонов. Кроме того, Google заключала соглашения с производителями устройств о недопустимости установки операционных систем-форков Android, а также соглашения о разделении выручки.

Тогда же регулятор обязал американскую корпорацию изменить условия продвижения Android на индийском рынке, а все заключенные соглашения Google с производителями смартфонов были признаны незаконными.

Верховный суд Индии решил не вмешиваться в рассмотрение дела по существу, оставив право принимать решение по апелляции Google на вердикт CCI суду нижней инстанции. При этом Верховный суд установил крайний срок рассмотрения апелляции — до 31 марта.

В Google никак не прокомментировали решение Верховного суда.

Кирилл Сарханянц

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