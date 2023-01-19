ФК «Сочи» продлил контракт с эквадорцем Кристианом Нобоа на год с возможностью его дальнейшего пролонгирования

Полузащитник «Сочи» продолжит свою игру в клубе. С Кристианом Нобоа подписан контракт по схеме 1+1 (на один год с возможностью продления еще на один год), сообщается на сайте футбольного клуба.

Кристиан Нобоа играет в «Сочи» с августа 2019 года. В сезоне 2021/2022 он был признан лучшим игроком сезона по версии Российского футбольного союза. В общей сложности эквадорец набрал 50 очков по системе «гол + пас».

«Кристиан Нобоа — один из любимейших игроков болельщиков. Они признали его лучшим по итогам первой части текущего сезона. В 16 матчах Кристиан набрал 11 (10+1) очков по системе "гол+пас" и стал лучшим бомбардиром команды»,— рассказали в пресс-службе команды.

Андрей Ульченко

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