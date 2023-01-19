Экс-директора Сочинского национального парка будут судить за должностные преступления

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ФГБУ «Сочинский национальный парк», который обвиняется в превышении полномочий, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере, сообщает региональное следственное управление СКР. По версии следствия, руководитель учреждения незаконно отказал предпринимателю в заключении договоров по организации экскурсий на объекты «Пасть дракона» и «Лесная поляна».

Противоправную деятельность директора нацпарка выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным СКР, фигурант дела руководил учреждением с октября 2021 года. Справочные системы указывают, что в этот период директором ФГБУ был Михаил Лапин.

Следствие полагает, что в марте 2022 года один из индивидуальных предпринимателей обратился в учреждение с заявлениями о заключении агентских договоров по организации экскурсионного посещения рекреационных объектов, расположенных на территории парка. Комиссия рассмотрела заявления и приняла по ним положительные решения. Однако директор парка, который не входил в состав комиссии, дал незаконные указания своим подчиненным отказать предпринимателю, что и было сделано. Кроме того, как следует из материалов дела, обвиняемый с сентября 2021 по май 2022 года выносил незаконные приказы о своем премировании, присвоив денежные средства ФГБУ на сумму 2,6 млн руб.

Анна Перова, Краснодар