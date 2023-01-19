В краснодарском ЖК «Самолет» построят новый храм площадью 4,3 тысячи квадратных метров

На территории жилого комплекса «Самолет» в Краснодаре появится новый храм. Разрешительный документ на возведение церкви в городском департаменте архитектуры и градостроительства подписали 19 января, в православный праздник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара



Церковь будет носить имя Сорока Севастийских мучеников. Храм будет трехэтажным. Его площадь составит почти 4,3 тыс. кв. м, высота — 43,8 м. Богослужения смогут посещать около 1,5 тыс. прихожан, которые сейчас пытаются вместиться во временном деревянном храме на въезде в ЖК.

Начать строительство планируется в ближайшее время и завершить — до конца 2025 года. Храм возведут по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

Татьяна Ручкина

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