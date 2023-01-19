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На развитие спортивных площадок в Нижнем Новгороде направят 1,5 млрд рублей

Более 1,5 млрд руб. планируют потратить в 2023 году на строительство и ремонт спортивных площадок в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе городской думы. Расходы вырастут на 15% по сравнению с прошлым годом.

На эти деньги намерены построить 16 воркаут-площадок, отремонтировать еще 15, оборудовать скейт-парк в Новинках. Кроме того, средства пойдут на содержание 162 уже оборудованных площадок, закупку оборудования для них, проведение спортивных мероприятий и бесплатных уличных тренировок.

В 2023 году в городе запланировали более 1,1 тыс. спортивных соревнований. Ожидается, что участие в них примут более 170 тыс. человек.

Анастасия Еремина

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