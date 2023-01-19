В 2022 году на Кубани на мероприятия по нацпроекту «Культура» выделили почти 348 млн рублей

В 2022 году в Краснодарском крае по нацпроекту «Культура» было выделено 347,7 млн руб. Средства направили из бюджетов всех уровней. Все запланированные на год задачи выполнены на 100%, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Однако главный показатель эффективности нацпроекта — это когда каждый человек почувствует на себе его положительные изменения. Поэтому работа продолжается»,— отметила министр культуры Кубани Виктория Лапина.

За прошлый год в четырех культурно-досуговых учреждениях и двух детских школах искусств провели капремонт, для 25 музыкальных школ и школ искусств закупили новые инструменты, оборудование и учебники. Также инструменты получила единственная в России детская музыкальная школа слепых и слабовидящих детей. За выделенные средства провели переоснащение муниципальных библиотек в Армавире, Ейске, Курганинске, Тихорецке и станице Отрадной.

Внимание было уделено и другим объектам культуры. В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике Фелицына появился бесплатный мультимедийный гид «Артефакт» на русском и английском языках с технологией дополненной реальности. На базе Городского театра Анапы основали виртуальный концертный зал.

За прошлый год закончили капремонт Курганинского исторического музея и оснастили его интерактивным сенсорным столом в виде книги, голографической 3D-пирамидой и системами хранения. Новое оснащение получили Армавирский, Крымский, Гулькевичский и Абинский музеи. Уже в этом году завершат строительство клуба в Сукко.

Часть выделенных по нацпроекту средств направили на повышение квалификации работников отрасли. Почти 1,8 тыс. специалистов прошли обучение на базе федеральных Центров непрерывного образования и образовательных учреждений, подведомственных минкультуры Кубани. В региональном корпусе «Волонтеров культуры» зарегистрировали 9,7 тыс. человек. Также господдержку получили лучшие работники и учреждения в сельской местности.

Татьяна Ручкина

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