Контролировать реконструкцию трассы М-7 в Башкирии будет «Росдортехнология»

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Приуралье“» Росавтодора по итогам конкурса заключило контракт на проведение строительного и производственно-экологического контроля при строительстве и реконструкции участков трассы М-7 в Башкирии с московским ФГБУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности федерального дорожного агентства» («Росдортехнология»), сообщается на сайте госзакупок. Компания, ставшая единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт по начальной цене — 437,62 млн руб. На предыдущий конкурс в сентябре 2022 года с начальной ценой контракта 437,63 млн руб. не было подано ни одной заявки.

До 30 сентября 2025 года подрядчик должен, в том числе, контролировать соответствия объемов, сроков и качества выполненных работ, применяемых материалов, изделий и конструкций и всех видов инженерного оборудования. Исполнитель должен контролировать работы по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков.

Строительство и реконструкция дороги будет проходить на участке с 1169 по 1231 км, в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Строительная длина дороги — 65 км, на ней планируется устроить четыре полосы движения, расчетная скорость составит 120 км/час. На трассе будет девять транспортных развязок, два моста, 26 путепроводов.

Майя Иванова

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